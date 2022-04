Flora küll jätkab täiseduga, aga Zenjov leidis endale postist ja latist ootamatu vastase. „Kas kusagil on kirjas, palju rekord on?“ 

Zenjov lõi küll ise esimesel poolajal oma kodulinnas Flora penaltipunktilt ette, aga tabas lõpuks lausa kaks korda posti ja kaks korda latti. „Kas kusagil on kirjas, palju rekord on?“ päris ta muigelsui mängujärgselt Soccernet.ee ülekandes ajakirjanikult. „Kunagi ütles treener mulle, et kui sa selliseid sisse ei löö, siis järelikult pole sa seda ära teeninud.“

„Kogu aeg võib midagi parandada, aga võit on võit. Peamegi igale mängule täiega tulema, kui tahame meistriks tulla. Aga meil on veel igas momendis midagi, mida parandada,” usub Zenjov.

Vapruse kapten Magnus Villota kinnitas mängujärgselt, et vaatamata järjekordsele kaotusele on ta oma meestega rahul. „Absoluutselt võin uhke olla. Andsime endast parima ja hea õnne korral oleksime võinud ka penalti saada, aga seekord nii. Mängule tulles me ikka põlesime ja tahtsime Eesti parimale tiimile tõestada, et saame neile vastu küll. Ma arvan, et häbisse me ei jäänud,“ teatas Villota Soccernet.ee ülekandes.