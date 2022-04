MAAILMA PARIMATE LAHINGU VÕITJAD JA KAOTAJAD | Liverpooli vägevad mehed ja City idiootidest fännid 

Võib vist liialdamata öelda, et praegu on maailma parimad jalgpallivõistkonnad Manchester City ja Liverpool. Tegemist on Inglismaa kõrgliiga kahe esimese klubiga, keda lahutab vaid üks punkt. Tegemist on meistrite liiga poolfinalistidega. Nädala jooksul läksid meeskonnad juba teist korda vastamisi, kui Liverpool Inglismaa karikasarja poolfinaalis City 3 : 2 välja kukutas.