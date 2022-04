Pronksikohalt alustanud Selevko langes vabakavaga kuuendaks: see tekitas minu jaoks lisapingeid 

Selevko alustas vabakava hoogsalt, tegi järjest häid hüppeid ja muuhulgas ka neljakordse Salchowi, aga teisel minutil tuli sisse kaks kukkumist. Kokku sai ta vabakava eest kirja 137,42 punkti ja kahe kava kogusummas kogus eestlane 218,68 punkti, mis langetas ta kuuendale positsioonile.

„Ma ei ole oma sõiduga täiesti rahul, olin natuke väsinud ja lühikava kolmanda koha järel ka närvis. See oli natuke raske minu jaoks, mis tekitas kindlasti lisapingeid,“ tunnistas ta ETV otse-eetris. „Ma proovisin kolmandale kohale mitte mõelda. Minu jaoks oli kõige olulisem lihtsalt vabakavas hästi sõita.“

Hooajale tagasi vaadates jäi Selevko aastaga rahule. „Ma tegin sel hooajal arenguhüppe, sain palju suuri võistluseid ja uut kogemust. Nüüd on juba järgmisel hooajal lihtsam ja enesekindlam võistelda. Kõige eredamalt jäävad meelde mõlemad maailmameistrivõistlused, see oli minu jaoks uus kogemus ja hooaja tipphetk. Nüüd hakkan järgmiseks hooajaks valmistuma ja plaanin kavasse lisada neljakordseid hüppeid. Ees ootavad trennid ja trennid,” muigas Selevko.

Lühikava järel 14. kohal olnud Arlet Levandi tõusis vabakavaga kaks kohta, aga ka see esitus oli kaugel ideaalsest, sest ühte hüppesse jäi tal üldse korralikult minemata. Kokku sai ta 200,10 punkti ja see tähendas 12. tabelirida. „Kergendus on küll, et hooaeg on lõppenud, aga ikka natuke närib seest, et miks ei tulnud ideaalselt? Töötan edasi ja pean järgmisel hooajal näitama, ei tohi kedagi alt vedada. Töötan sajaprotsendiliselt edasi,” muljetas värske noorte olümpiafestivali kuldmedalist.

Levandi täpsustas, et kellegi altvedamise puhul peab ta eelkõige silmas iseennast. „Võitlus käib alati iseendaga. See annab isegi julgust juurde, sest kui teistele mõelda, siis tuleks ainult segavad faktorid. Iseendaga võitlemine on kõige võimsam tunne. Ma olin täiesti omas maailmas. Ma ei väsi kordamast – olen nagu hobune vanalinnas, kõik on ees ja lähed oma rada. Vahel ununeb selline mõtteviis ära ja siis läheb nii nagu lühikavas,” nentis ta.

Kokkuvõttes teatas Levandi, et lõppenud hooaeg oli väga õpetlik. „Ettevalmistus, suuremad ja väiksemad võistlused. Sain aru, et pole mingit salaretsepti, mis tulemuse tooks ja kõik on sinu enda kätes.”