Kalju koperdas mätta otsa ja suure neliku võiduseeria sai läbi 

Kuid viimasel kümnel minutil sai Tammeka ootamatult peale hea surve ning see tõi tulemust 90. minutil, kui Carl Robert Mägimetsa karistuslöögi suunas peaga võrku Kevin Mätas. „Kui sa ei löö omi võimalusi ära, siis... meil oli kolm 100% võimalust, aga ei realiseerinud. Viigipunktist on kahju, aga see on jalgpall,“ tunnistas peale kohtumist Soccerneti ülekandes Igor Subbotin. „Esimesel poolajal mängisime hästi ja kõik oli okei.

Kaljul on koos 17 punkti, liigat juhtivat Florast jäävad nad maha 7 silmaga. Tammeka on 11 punktiga kuues. Tartlaste kapten Gerdo Juhkam tõdes, et nad läksid tegelikult mängu võitma. „Aga kui lööd nii lõpus viigivärava, siis pole midagi öelda… see maitseb hästi,“ lausus kaitsja, kelle väitel tõi edu poolajal tehtud taktikalised muudatused. „Eks see annab motivatsioonilaengu. Aga terve meeskond mõtleb, et me peamegi suurtelt punkte võtma.“