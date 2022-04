Pettunud Petrõkina MM päädis pisaratega. „Ma ei teagi, mis see oli. Olen lihtsalt väsinud.“ 

„Kuigi inimesi oli vähem, siis toetus oli isegi suurem kui EMil,“ tunnistas ERRi otseülekandes esituse järel Petrõkina, et juunioride MMi publik jättis talle vägeva mulje. „Olen neile väga tänulik. Hooaeg oli väga raske, võistlusi oli palju. Tänan, et sain oma riiki suurtel võistlustel esindada.“

Kui lühikavas püstitas 17aastane Petrõkina isikliku tippmargi, siis vabakava nii hästi ei õnnestunud. „Love Of My Life“ palale ehitatud vabakava alustas Petrõkina kindlalt. Veatu oli nii kahekordne Axel kui selle järgnenud kolmene toe loop, hästi õnnestus ka järgnenud hüpete kaskaad.

Järjekordse kolmese Lutzu järel näis, et Svetlana Varnavskaja õpilane võib sekkuda medalimängu, aga kahjuks edasi sportlane ebaõnnestus. Esmalt läksid suured punktid kaduma planeeritud kolmeselt flipilt, mis jäi vaid üheseks. See lõi eestlanna verest välja ning kümmekond sekundit hiljem ta kukkus süütus olukorras.

Nii leppis lühikava järel kuuendat kohta hoidnud Petrõkina lõppeks üheksanda kohaga. Kahe kava kogusumma 173,49 on üle kümne punkti väiksem isiklikust rekordist. „Ma ei teagi, mis see oli. Olen lihtsalt väsinud,“ ütles Niina, kes vaatas otsa kogu hooajale. „Sain suured kogemused. Mitte ainult spordis, need aitavad ka muus elus. Olen kurb, et ei täna kõik asjad ei õnnestunud. Aga andsin endast maksimumi.“