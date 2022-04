Superkrossi-EMil mõnuga Sõmerpalu motohalli lae alla lennanud Tanel Leok tõestas, et kuuldused tema lõpetamisest on tugevasti liialdatud

LEOKI UHKE ÕHULEND! Sõmerpalus kihutanud superkrossiässad kiitsid Adrenalin Arena rada taevani. Tanel Leoki sõnul on rada mõnus nende jaoks, kel julgust jagub – kel aga ei jagu, nende jaoks on tegemist väga keerulise rajaga.

Märtsi lõpus potsatas sporditoimetuste meilboksi superkrossi Euroopa meistrivõistlustest teavitav pressiteade, milles ühtlasi anti teada, et võistluse näol on tegemist meie motokrossi suurkuju Tanel Leoki kodumaise lahkumisetendusega. Ent nagu 36aastane legend läinud nädalavahetusel Sõmerpalu sisehallis peetud EMil kinnitas, pole see info päris korrektne ja jõudumööda kavatseb ta erinevatel võistlustel ka edaspidi osaleda.