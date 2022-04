Võru võrkpalliklubi peatreeneriks saab Oliver Lüütsepp 

Möödunud hooajal Bigbank Tartu abitreenerina kohaliku auhinnalaua puhtaks löönud Lüütsepa sõnul on ta uue väljakutse ees põnevil: „Eesti võrkpall vajab kõrgliigasse hädasti uut verd ja on väga huvitav sellest projektist, millegi üles ehitamisel, osa saada. Minu jaoks on tähendusrikas, et saan juhendada oma sünnilinna meeskonda.“



Kokku on Lüütsepp treenerina töötanud 12 aastat, nendest kolm aastat peatreenerina Bigbank Tartus ja kolm aastat Akaa Volley eesootsas Soome meistriliigas.



Meeskonna spordidirektor Urmas Tali sõnul on Lüütsepa Võrru tagasi toomine igati loogiline samm: „Kui vaatame täna võrkpallimaastikul ringlevaid treenereid, siis saaksime võrukatega mehitada terve meistriliiga. Oliveri kasuks räägib aga mehe enda motivatsioon viia Võrus võrkpall sinna, kus ta kunagi varem pole olnud, Balti liiga absoluutsesse tippu. Just sellist energiat klubi hetkel vajab!“



Võru võrkpalliklubi on võtnud eesmärgiks võita järgmise kolme aasta jooksul klubile ajalooline meeskondlik medal.