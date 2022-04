Eesti suusaliit Putinit toetava ja FISi juhatuse kohta sihtiva Välbe osas seisukohta veel ei võta: ootame ära 

Venemaa suusaliidu president Jelena Välbe ütles hiljuti, et toetab maailmast natsismi väljajuurimist. Kuigi see on ilmne Ukrainas toimuva sõjategevuse toetamine, soovib venelanna kandideerida taas FISi (rahvusvaheline suusaliit – E. K.) juhatusse. Skandinaavia suusajuhid on avalikult välja öelnud, et nemad Välbet ei toeta. Eesti suusaliidu peasekretär Tõnu Seil ei rutta veel seisukohta võtma, sest veel pole selge, kas Välbe üleüldse pääseb kandidaadite sekka. Samal ajal töötavad eestlased aga selle kallal, et järgmise aasta märtsis toimuks Tallinna lauluväljakul MK-etapp.