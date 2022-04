MAINEPESU LÄBI SPORDI: järjekordne naftariik ostab jalgpalli tippklubi 

Suurbritannias asuv Bahreini saatkond kinnitas, et riigi investeerimisfond Investcorp on teinud AC Milani ostmiseks enam kui miljardi euro suuruse pakkumise. See oleks järjekordne samm naftariikide spordipesus, sest Lähis-Ida riigid on viimasel kümnendil murdnud jõuliselt sisse spordiväljale, mis aitab tõsta nende mainet ja juhib eemale tähelepanu seal olevatest probleemidest.