Poolfinaalis Kalev/Cramot vältida soovivad Tartu ja Rapla said kindlad kaotused 

Tartu Ülikooli spordihoones toimunud mängus tegi Kalev/Cramo sotid kiirelt selgeks. Egert Halleri kahe kaugviske toel said tallinlased natuke enam kui kolme minutiga 11 : 0 edu. Sellele vastasid tartlased omakorda 7 : 0 spurdiga, aga sellega sai vigastatud Edmunds Elksnise, Oleksandr Kovliari, Märt Rosenthali ja Adomas Drungilaseta mänginud Tartu Ülikooli jaks otsa.

Kalev/Cramo poolelt ei saanud vigastuste tõttu kaasa teha Silas Melson ega Kristjan Kangur. „Meilegi tuli üllatusena, et Tartu koosseis on nii hõre. Päris tõest pilti tänasest ette ei saanud,“ tõdes kohtumise järel ülekandes Kangur, kelle sõnul on Eesti-Läti liiga veerandfinaalis põrumise järel meeskonna sihiks meistriliiga kuld. Valitsev Eesti meister võitis esimese veerandi 18 punktiga ning poolajapausile mindi eduseisus 53 : 27. Teisel poolajal lasi Kalev/Cramo jala sirgeks ning nad sai viie kaotuse kõrvale 27. võidu skooriga 87 : 58.

Pärnu Sadama äär Ivo Van Tamm tõdes, et viimaste mängude algused on päris keerulised. „Ei saada öelda, et läheme mütsiga lööma või me ei valmistu mentaalselt. Igaüks peab endale otsa vaatama ja end motiveerima. Arusaadav, sest on hooaja lõpp, palju mänge ja väike vaimne väsimus. Kuid end tuleb pushida,“ rääkis ta.