Cristiano Ronaldo teatas poja surmast: sa oled meie ingel 

Rodriguez ootas paarile kaksikuid, kellest jäi ellu vaid tütar. „Sügava kurbusega teatame, et meie pisipoeg suri. See on suurim valu, mis võib tabada lapsevanemat. Ainult pisitütre sünd annab meile sel hetkel elamiseks lootust ja õnne,“ kirjutasid nad Instagramis.