Ott Tänak Horvaatia etapi eel suuri eesmärke välja ei hõika: positiivne oleks algatuseks ralli lõpetada! 

Pärast Rootsi rallit on MM-sarjas olnud peaaegu kahe kuu pikkune võistluspaus. Tänak märkis, et kaks nädalat tagasi sõitsid nad ühe testipäeva Horvaatias ja vahepeal tegid ka ühe arenduspäeva, ent kui head tööd on auto arendamise juures tehtud, saab näha järgmistel rallidel. „Loomulikult andis vahepealne paus võimaluse asjadega edasi minna, aga teha on veel palju ja aasta jooksul oleks vaja veel palju areneda,“ ütles Tänak.