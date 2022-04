Embiid ja Siakam müravad NBAs: kümmekond aastat tagasi korvpalliga alustanud kutid on Kameruni jalgpallurid kaugele selja taha jätnud 

Philadelphia 76ersi tsentri Embiidi ja Toronto Raptorsi ääremängija Siakami tähelennule on just praegu paslik pilk peale visata, sest 28aastaste korvpallurite koduklubid madistavad idakonverentsi play-off’i avaringis omavahel. Senises kahes mängus on peale jäänud Embiid ja tema seltsimehed: avamängu võitis 76ers 131 : 111 ning läinud ööl peetud teises matšis olid nende võidunumbrid 112 : 97.