Jüri Vips legendaarsest Red Bulli mentorist: ta helistas, et kui tulemused ei parane, siis ta vallandab mu 

Red Bulli noortetiimi halliks kardinaliks on 78 aastat noor Marko, kes on tuntud oma karmi käekirja poolest ja mehena, kes ütleb nii nagu asjad on. F1FS taskuhäälingus külas käinud Vips oskas enda pealt ka mõned näited tuua: kui ta 2020. aastal F1 superlintsi punkte taga ajas, siis pidi ta selle jaoks läbima vormel 1 masinal 300 kilomeetrit. „Ma olin Jaapanis ja pidin pool aastat covidi tõttu vahele jätma. Järsku sain Helmutilt kõne ja ta ütles, et ma pean koheselt Euroopasse naasma. Kolm päeva hiljem sõitsin juba vormel 1 autos. Talle meeldib teha asju kohe, sest siis me ei saa nendeks valmis olla ja nii saab ta noored sõitjaid visata külma vette.“