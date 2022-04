Ühel hooajal kolm tiitlit Tartusse tassinud Alar Rikberg: peatreeneriamet tuleb sinuga koju kaasa

Tartu võrkpallimeeskonna peatreener Alar Rikberg (40) sai lõppenud hooajal hakkama tõelise vägitükiga, kui tema juhendamisel võitis Taaralinna meeskond kõik karikad, mis vähegi võita andis ehk nii Balti liiga, Eesti karikavõistluste kui ka koduste meistrivõistluste trofeed. Statistikust peatreeneriks kasvanud Rikberg tunnistab, et kõige keerulisem on ameti juures see, et see tuleb sinuga kogu aeg koju kaasa.