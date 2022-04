Manchester Unitedi uskumatult piinlik esitus tähendab, et ligi kümme mängijat peab klubiga hüvasti jätma 

Sügisel kaotas United Liverpoolile kodus 0 : 5 ja seda vaatamata tõsiasjale, et United on viimase kümne aasta jooksul mängijate peale hakkama pannud üle miljardi ja Liverpool kolm korda vähem. Kui kordusmängu eel võis vähemalt loota, et Unitedi mehed teist korda nõnda suurde häbisse jääda ei soovi, siis selgus vana tõde, et lootus on lollide lohutus. Siit-sealt on kostunud, et tegu oli hoopis Liverpooli hooaja kõige lihtsama võiduga – pallivaldamine 72 %, pealelöögid kodumeeskonnale 14 : 2. Kuna avavärav sündis juba viiendal minutil, siis saadi igasugused pinged kiirelt õlgadelt maha.