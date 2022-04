Venemaa tennisistid peavad ühest aasta tippsündmusest suu puhtaks pühkima 

Reeglina on Venemaa tennisetipud olnud Ukrainas toimuva sõja vastu. ATP edetabelis teisel kohal olev Daniil Medvedev postitas näiteks sõja neljandal päeval Instagrami pildi, kus soovis, et maailmas valitseks rahu. Lisaks eemaldas ta oma Instagrami kontolt Venemaa lipu. Ka kaheksas reket Andrei Rubljov on teatanud pärast võidukaid tennisematše kaamerasse, et on sõja vastane.

Paraku on just Ukrainas toimuv sõda põhjuseks, mis jätab kaks maailma esikümne tennisisti Wimbledonilt eemale. Wimbledoni tenniseturniiri korraldav All England Club teatas juba mõne aja eest, et suhtlevad Suurbritannia valitsusega Venemaa ja Valgevene tennisistide osalemise küsimuses. Nüüd teatas Sportico, et vähemalt venelaste puhul on otsus vastu võetud ja see on keelav. Valgevene kohta nad veel lõplikku tõde välja ei kuulutanud.

All England Club ise veel teemat ei kommenteerinud ja nemad on varem lubanud, et otsus tuleb vähemalt mai keskpaigaks, kust jääb turniirini veel üle kuu aja.