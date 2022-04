TORM VEEKLAASIS! Snuukri maailmameister ähvardas karussellilt maha astuda: see ala liigub ju tagurpidi  

Alanud snuukri MM on pannud Trumpi kritiseerima pea kõike, mis snuukrimaailmas toimub. Trump tahaks, et ka Hiina publik näeks oma lemmikuid, aga seni mängitakse vaid Euroopas. „Turniirid pole enam nii erilised. Võistlusareenid on olnud lahjad. MM ja Mastersi turniirid on küll korralikud, aga kõik teised pettumustvalmistavad.“