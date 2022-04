INTERVJUU | Viimasel korvil suurturniiri võidust ilma jäänud Kristin Tattar: tohutut pinget ei olnud, lihtsalt polnud minu päev

„Tagasi vaadates ma ei oska midagi muuta, võtsin enda arust vastu õiged otsused. Lihtsalt ei olnud minu päev,“ tõdes Tattar Õhtulehele.

Viimasel võistluspäeval hajutas eestlanna tähelepanu seegi, et keset otsustavat ringi selgus, et tema 9aastane tütar Isabel ei tohi kaasas olla ja peab minema rahva sekka. Teema paisus internetis nii suureks, et Tattar keeras oma Instagrami postituse kommentaariumi kinni ja märkis, et ei soovinud kedagi süüdistada.