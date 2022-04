Curry ja Antetokounmpo agentuuriga liitunud Tass siirdub profiks 

Sisuliselt sai Tassi tuleviku kohta järeldusi teha juba paari päeva eest, kui Octagoni agentuur teda enda ridades tervitas. Kuivõrd NCAA mängijad ei tohi agentidega seotud olla, siis 1+1 kokku pannes võis aimata, et Tassi ootab ees profipõli. Octagon on üks maailma juhtivaid korvpalluritega tegutsevaid agentuure ja nende klientideks on näiteks NBA staarid Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Bam Adebayo, Facundo Campazzo. Samuti ka paljud Euroliiga tipptegijad nagu Nikola Milutinov ja Donatas Motiejunas. Eelmisel hooajal mängis Euroliigas 21 Octagoni mängijat, millest enam oli vaid kolmel agentuuril.

Kolmapäeval tulid aga NCAA liigat kajastavatelt ajakirjanikelt ametlikud kinnitused, et Tass lisa-aasta varianti ei kasuta ning siirdub profiks. On arvestatav võimalus, et Tassi saab seega uuel hooajal näha Euroopas, aga samas on tema nimi ülikooli lõpetanud mängijana automaatselt kirjas ka juunikuises NBA draftis.