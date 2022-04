Hiiu staadioni renoveerimine aina venib. Kuno Tehva: oleme löödud ja nõutud

„Oleme suhteliselt löödud ja nõutud,“ märkis Nõmme Kalju president Kuno Tehva esmaspäeval. „Kaks aastat lubatakse. Kord kevadel, kord sügisel. Mul on raske lubadusi tõsiselt võtta. Kui midagi lubatakse, tuleb ära teha. Kogu aeg on mingid põhjused. Kord ei suuda Tallinna linn [asju ära teha], kord see, kord too. Fakt on, et kaks aastat on möödas ja asi on nullpunktis. Meil paluti mitte sekkuda ja öeldi, et asjaga tegeleb Aivar Pohlak isiklikult. Oleme usaldanud ja pealt vaadanud, aga asjad ei liigu.“

Tõsi on, et ehitusmehi ja -tehnikat pole Hiiul askeldamas näha. Millal nad võiksid Nõmme mändide alla jõuda, ei oska ütelda jalgpalliliit ega Tallinna kultuuri- ja spordiametki, kuid kabinettides käib siiski töö.