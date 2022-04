SPORDI JA POLIITIKA LAHUSUS EESTI MOODI: olümpiakomiteed juhatab raskekahurvägi, tipp-poliitikuid jagub ka alaliitudesse

Jumal seda teab, kui palju on väidet „sport ja poliitika olgu lahus“ Ukrainas toimuva sõjaga seoses ekspluateeritud. Mida see fraas ülepeakaela tähendama peaks, on omaette küsimus. Õhtuleht uuris, milline on spordi ja poliitika seos Eestis. Tulemus? Tipp-poliitikuid jagub nii olümpiakomitee (EOK) juhatusse kui ka spordialaliitudesse.