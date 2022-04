FCI Levadia võitis Narva Transi 1 : 0 – valitsev meister lõi neljandat mängu järjest vaid ühe värava

„Väga raske mäng, aga keegi ei oodanud kerget jalutuskäiku. Mängisime Narvaga, võõrsil on nad head ja organiseeritud. Oli nii raske lahing nagu ootasime. Nad võitlesid teiste pallide eest,“ võttis matši Soccerneti ülekandes kokku Ilja Antonov.

Möödunud pühapäeval Kuressaare alistanud ning eeloleval pühapäeval täiseduga liigat juhtiva Floraga kohtuv FCI Levadia pidas kolmapäeval märtsi keskele planeeritud matši Narva Transiga, mis lükati toona tallinlaste koroonapuhangu tõttu edasi.

Esimene poolaeg Fama staadionil erilist mänguilu ei pakkunud. Kõvasti enam palli vallanud Levadia rünnakud muutusid kastis üsna ümarateks. Esimene väga hea võimalus saadi napilt enne pooltunni täitumist, kui Zakaria Beglarišvili leidis hea passiga Oleksi Hoblenko, aga ukrainlase löögi võttis ära Narva esindussatsi kollkipper Aleksei Matrossov. 39. minutil oli lähedal Trans. Nikita Mihhailov toimetas nurgalöögi vabaks unustatud Roman Nesterovski jalale, ent Narva raudvara põrutas palli napilt mööda ja Levadia pääses ehmatuseega.

Teisel poolajal pani Levadia sisse viienda käigu. 53. minutil sai kastis palli Bogdan Vaštšuk, kes otsajoonelt toksas selle värava ette, kus Oleksi Hoblenko virutas selle lati alla. Viimasel kahekümnel minutil läks paugutamiseks juba mõlemalt poolt. Transi poolelt sai kaks suurepärast võimalust Gleb Pevtsov, aga üks üritustest lendas posti ja teise tõrjus Karl Andre Vallner. Levadial olid head võimalused nii Vaštšukil kui Robert Kirsil, aga nemadki ei suutnud palli võrku panna.

0 : 1 kaotuse järel oli Transi äärekaitsja Kevin Aloe näost ära. „Väga suur pettumus. Oleme tippudega kolm korda mänginud ja iga kord saime minimaalne kaotuse. Sealjuures on olnud variante, mitte me pole kaevikus istunud,“ lausus ta. „Levadia on tugeva kaitsega meeskond. Kui tekib kolm varianti, siis midagi tuleb neist ära lüüa. Ühe lõime posti.“

Levadia võitis hooaja neli esimest matši väravatevahega 19 : 1, viimases neljas kohtumises on nad löönud kokku neli kolli (1 : 0 Paidega, 1 : 1 Kaljuga, 1 : 0 Kuressaarega ja 1 : 0 Narvaga). Ilja Antonovi sõnul mitmed nende mängijad pole päris ideaalses vormis. „Kõik tahavad meie vastu näidata ka head jalgpalli. Need mängud on pealtvaatajatele huvitavamad kui kellegi 10 : 0 võit. Kõige olulisem on, et lähme 1 : 0 tulemusega koju ja hakkame valmistuma Flora mänguks,“ lausus ta.