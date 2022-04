30 KULLAKLUBI PINGERIDA | Kes on korvpalli meistriliiga ajaloo kõige kõvemad satsid?

30. 1993/94 hooaja Asto (kaheksa parimat punktitoojat: Erki Kivinukk, Raoul Suurorg, Tair Tenno, Valdo Lips, Anti Kalle, Indrek Varblane ja Jaak Karp).

Kalevi meeskond läks eelneval suvel laiali, pea kõik 1993. aasta EMil säranud kohalikud ässad leidsid tööandja välismaalt ja rasketel aegadel ei jõudnud Eestisse ka välismaalasi. Üsna lahjas liigas heitlesid kulla eest põhihooajal 28st mängust 25 võitnud Asto ja Baltika. Finaalis jäi Asto peale 84 : 87, 81 : 68 ja 78 : 74. Fikseerime sellegi ära, et kuigi koht tabelis on 30., siis kuld on kuld ja saavutus igal juhul kõva!