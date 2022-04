BLOGI | VALUS! Tänak andis viimase katsega rallivõidu käest

Ka Pierre-Louis Loubet oli väga-väga aeglane… kas tõesti on kõva rehvisegu nii mööda, et nendega sõitvad Rally 1 masinad jäävad pehmet segu kasutanud Rally 2 masinatele alla? Vau! Tuletame meelde, et pehmed rehvid on kaasas vaid Tänakul ja Neuville'l. Igatahes M-Spordi Ford Pumat taltsutav prantslane kaotas Lindholmile 19,2 sekundit.