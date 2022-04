OTSEBLOGI | Dramaatilist Horvaatia rallit juhib Rovanperä, Tänak tõusis kolmandaks

Kuigi ralli eel eeldati, et Fourmaux võiks asfaldirallil tipus kaarte segada, siis reaalsuses on ta isegi Greensmithist aeglasem. Prantslane kaotas teisel katsel 33,1 sekundit. „Väga-väga keeruline katse, olen udus väga ettevaatlik, sest polnud näha kurvi ja pidurduskohti. Võrreldes eelmise aastaga sa ei tunne neid teid ära. Mõnesse kurvi sõidad sa sisse ja siis avastad, et selle teine pool on täiesti mudane. See ralli on täis üllatusi,“ lausus kokkuvõttes liidrist 1.08,5 maha jääv M-Spordi piloot.