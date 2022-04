OTSEBLOGI | Horvaatia rallit valitseb Rovanperä, Tänak tõusis tänu Neuville'i probleemidele teiseks

Neljas katse algas ning Rovanperä asus teele. Võrreldes eelnevate katsetega on see üsna lühike (9,11 km), aga samas väga kitsaste teedega. Nii kündis soomlase Toyota Yarise tagaots juba küngast ning mõnikümmend sekundit hiljem oli masin lendamas teele risti. Kalle tuli olukordadest puhtalt välja, aga see ilmestab hästi, et eksimisruumi sel katsel pole.