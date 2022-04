OTSEBLOGI | Neuville sai taas karistada ja Tänak alustab Horvaatia ralli teist päeva teiselt kohalt

Pećurkovo Brdo – Mrežnički Novaki oli hommikul sõitjatele pigem lihtsamapoolne, ent nüüd olevat tee erakordselt märg ja mudane. Tee läbinute sõnal olevat seis nii hull, et seda võib lugeda pea kruusakatseks. Kuigi SS8 on vaid 9,11 km pikkune, siis on see üsna kiire, mistap riskijad võivad kõvasti aega võita. Iseküsimus, kas keegi julgeb ja tahab. Kindlasti ei võta riske rajale asunud Kalle Rovanperä.