OTSEBLOGI | Rovanperä kasvatab Horvaatias edumaad, Tänak langes taas kolmandaks

Rajalt nii palju uudiseid, et WRC2 arvestuses 11. kohta hoidnud Georg Linnamäe seisab kuuendal kiiruskatsel. Kuid on ka rõõmsamaid uudiseid. WRC3 klassis sai Robert Virves viiendal katsel viienda teise koha, aga tõusis kokkuvõttes liidriks! Edu Sami Pajari es on 19 sekundit.