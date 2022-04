OTSEBLOGI | Rovanperä liigub Horvaatia ralli võidu suunas, Tänak teine, Virves tõusis omas klassis liidriks

Oodatult lükkas Loubet Lappi esikohalt ning läks ajaga 8.33,2 liidriks. Visuaalselt näis, et prantslane sõitis väga ettevaatlikult. „Kõva rehviga on päris keeruline, pidime tegema kompromisse,“ tõdes viis kõva seguga rehvi kaasa võtnud Loubet, et sel katsel toimivad eeldatavasti pehmed paremini. Ent samas oleks nendega küsimus, kas need peavad neli katset vastu. Pehmed rehvid on kaasas vaid Tänakul ja Neuville'il.