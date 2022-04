OTSEBLOGI | Tänak tõusis Neuville'i karistuste abil teiseks

Pirelli esindaja jaoks oli üllatus, et Rovanperä ja Tänak võtsid hommikul kaasa neli vihmarehvi, sest nende andmetel pidi tulema puhas slickide ilm. Ent nüüd nentis ta, et järgmine katse on nii märg, et nende kahe mehe valik oli õige. „Meie ei oodanud vihmasadu. Pehmete rehvidega saab vihmas hakkama, aga mure on mudas,“ lausus ta.