OHHOO! Sir Lewis Hamilton ja Serena Williams plaanivad üheskoos Chelsea osta

Hamilton ja Williams on vaieldamatult maailma täielikku tippu kuuluvad sportlased. Nad on omal alal ajaloo suurimate nimede seas. Nüüd on nad otsustanud üheskoos toetada endist British Airwaysi juhti Broughtonit, kes otsib Chelsea soetamiseks investoreid. Mõlemad panustavad konsortsiumisse ca 10 miljoni naelaga.

Mõlemad spordisangarid on viimasel ajal aina agaramalt ärimaailmasse sukeldunud. Williams on omanimelise riskikapitali fondi omanik, mis äsja teatas näiteks Ühendkuningriigi start-upi Opensponsorshipi investeerimisest. Hamilton on samuti pannud õla alla paljudele iduettevõtetele. Enda Chelseaga sidumine tuleb eriti suure üllatusena just F1 sõitja puhul, sest tegemist on suure Arsenali poolehoidjaga.