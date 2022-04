Tänak näitas Horvaatia ralli testikatsel lubavat kiirust

MM-sarja kokkuvõttes on Tänaku seis enne Horvaatia rallit üsna täbar, sest kahelt esimeselt rallilt jäi talle näppude vahele vaid viis punkti. Üldliidril Rovanperäl on kirjas 46 punkti, teine on 32 punktiga Neuville. Sarnaselt Tänakule on tippmängust kaugel üks sarja suursoosikuid Elfyn Evans, kes kaotab saarlasele punktiga.