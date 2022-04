Kas keegi suudab legendaarse USA sprinteri kunagi troonilt tõugata?

1. Michael Norman

Praegune kogutulemus: 9,86 + 19,70 + 43,45 = 73,01

24aastasel ameeriklasel on selleks ilmselt parimad võimalused. Tema põhialaks on siiani olnud 400 m jooks, kus isiklik rekord 43,45 annab kõigi aegade edetabelis neljanda koha. Viimastel hooaegadel pole Normanil aga pikal sprindidistantsil kõige paremini läinud, kuid samas on ta näidanud suurt potentsiaali 100 ja 200 m jooksus.

2020. aastal, kui koroonaviiruse pandeemia tõttu toimus USAs vaid üksikuid võistlusi, viis Norman oma 100 m distantsi isikliku rekordi 9,86ni. Seejuures proovis ta seda ala esimest korda üle nelja aasta – eelmine tippmark paranes 41 sajandikuga.

Välejala 200 m jooksu isiklik rekord 19,70 pärineb 2019. aastast, kuid ta on kindlasti võimeline sellest kiiremini jooksma. Normani kiirendusfaas on küll muljet avaldav ning distantsi esimesel poolel ehk kurvis sprinterile sisuliselt vastast ei leidu, ent viimasel 50 meetril kipub ta kangestuma.

Kas Norman suudaks Johnsoni tulemuse alistada? Võti peitub 400 m distantsis. 100 m jooksus on tal tippmarki raske kärpida – juba kümnendiku võrra parem aeg oleks fenomenaalne areng. Poole pikemal distantsil oleks reaalset varu veel hinnanguliselt 15-20 sajandikku.

Johnsoni troonilt tõukamiseks tuleb Normanil aga kogutulemust kärpida 43 sajandiku võrra – seega oleks kindlasti vaja parandada ka 400 m jooksu rekordit. Veel mõned aastad tagasi olid paljud kergejõustikuhuvilised kindlad, et USA talent läbib esimese inimesena staadioniringi 43 sekundist kiiremini. Kui toona oldi ilmselt liialt lootusrikkad, siis pärast Tokyo OMil põrumist – Norman sai seal viienda koha – suhtutakse tema võimekusse selgelt liiga skeptiliselt. Kaheldakse, kas sprinter läbib üldse kunagi veel 400 m alla 44 sekundiga – võttes arvesse seda, et mulluse hooaja lõpus eelistas ta võistlustel joosta hoopis 100 meetrit.

Normani 400 m distantsi rekord on küll võimas, ent kindlasti pole see mehe lagi: aja 43,45 jooksis ta välja 21aastaselt aprillis hooaja avastardil.

2. Fred Kerley

26aastasel ameeriklasel on huvitav komme: enne jutt, siis teod. Ülimalt ambitsioonikas sportlane on küll saavutanud palju, ent nii mõnelgi korral on ta pidanud ka oma sõnu sööma.

Sotsiaalmeedias kasutab ta pea iga oma postituse juures teemaviidet #phase42, millega annab mõista, et tahab esimese sprinterina katta staadioniringi 42(,99) sekundiga.