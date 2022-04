Maailmarekordit üritanud Norra suusataja katsumus päädis haiglavisiidiga

„Madala intensiivsusega sõitmine paneb rohkem proovile vastupidavuse ja kannatlikkuse, kuid see kestab nii kaua, et väsitab kokkuvõttes rohkem kui pooletunnine võistlus. Pidin lõpuks alla andma. Seejärel ei saanud ma kõndida. Mul oli kaks ja pool tundi järel, ent [rekordi]võimalust enam polnud,“ selgitas Strand Norra rahvusringhäälingule NRK, miks otsustas katkestada.

Pärast selgus, et rekordist jäi vajaka ligi 50 km. Norralane ei mäleta eriti hästi oma katsumuse lõppu. Ta veetis järgneva öö haiglas. „Mul oli vaja meditsiinilist abi. See polnud ootamatu, kuid samas ma ei arvanud, et suudan oma keha nii tühjaks pigistada, et pean haiglasse minema.“ Seal taastus Strand õnneks kiiresti. Ta polnud eriti löödud, et ei suutnud maailmarekordi enda nimele võtta. Pigem oli atleet rahul, et üritas.