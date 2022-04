Kalev/Cramo sai revanši, Rapla alistas põnevuslahingus Tartu

Kalev/Cramo pidi hakkama saama ilma Donovan Jacksoni, Silas Melsoni, Marcis Vitolsi, Kristjan Kanguri ja Rauno Nurgerita. Seetõttu on nad viimastel nädalatel pidanud tegutsema leidlikult. „Ikka on tore, kui vorm on hea ja visked kukuvad. Aga koosseis on meil selline, et kõik peavad palju mängima. Oleme kolm nädalat harjutanud pika koosseisuga ja täna tundus, et lõpuks on need nädalad vilja kandnud: tuli loogilisi viskeid ja pean kiitma kaaslasi, kes mind üles leidsid,“ lausus Hermet.