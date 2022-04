Ukraina tipptennisist ei taha, et kõik venelased ja valgevenelased jääksid Wimbledonilt kõrvale

Wimbledoni tenniseturniiri korraldajad teatasid sel nädalal, et ei luba Venemaa ega Valgevene sportlasi oma muruväljakutele võistlema. Ukrainlanna Elina Svitolina (WTA 25.) märkis, et agressorriigi ja tema truu kaaslase kodanike täielik eemaldamine pole see, mida ta soovib.