Viiekordse olümpiavõitja elu karmimad kuud: esimene rasedus katkes, teine oli emakaväline

Möödunud suvel oli kõik veel suurepärane. Kenny võitis Tokyos olümpiakulla ja -hõbeda ning jäi kohe pärast spordipidu rasedaks. „Olümpiamängudest alates pole meil väga õnne olnud ja need on olnud minu elu kõige raskemad kuud,“ kirjutas ta täna Instagramis.

Haarasin oma turvateki, rattasõidu. Uuesti treenimine tegi mind taas rõõmsaks. Keset jaanuarikuud sain Covidi ja tundsin end väga kehvasti. Mul polnud tüüpilisi Covidi sümptomeid, mistõttu tajusin, et pean minema haiglasse. Päev hiljem avastasin end erakorralise meditsiini osakonnast, sest mul oli emakaväline rasedus. Öelda, et olin hirmul, ei kirjelda kaugeltki mu emotsioone. Kaotasin sel päeval munajuha. Olen alati teadnud, et olen sitke, aga vahel tõukab elu sind väljakannatamatu piirini. Ilma Jasoni ja [4aastase poja] Albie'ta oleks katki läinud. Aga siin ma olen – pere, sõprade ja tiimikaaslaste toel rahvuste karika poodiumil.“

Ida-Tallinna keskhaigla kodulehel kirjutatakse emakavälise raseduse kohta nii: „Munaraku viljastamine toimub munajuhas; viljastatud munarakk peab mööda munajuha edasi liikuma emakasse, et seal pesastuda ja hakata kasvama. Mõnikord ei liigu viljastatud munarakk emakasse ja pesastub emakast väljaspool – tekib emakaväline rasedus. See juhtub enamasti siis, kui munajuha on eelnenud põletikust kahjustatud ega funktsioneeri korralikult. 1000-st rasedusest on umbes 20 emakavälised. Emakaväline rasedus tekib kõige sagedamini munajuhas (98% juhtudest).