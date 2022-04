Endine Läti sportlane muutis Putini pärast nime: ma ei taha, et mind ja mu lapsi seostataks sõjakurjategijaga

„Venemaa on Ukrainasse sisse tunginud. See on suur kuritegu ning ma olen selle vastu. See pole aktsepteeritav, et tänapäeva Euroopas võib alata sõda,“ lausus Rode ajalehele Diena. „Tegin seda, sest ei taha, et minu ja mu laste nimesid seostataks sõjakurjategijaga,“ selgitas ta nime muutmist.