Kuninglik Kalle, vägev Virves, räbalad rehvid ning teised Horvaatia ralli avapäeva võitjad ja kaotajad

Võitja: Kalle Rovanperä. Jah, hooaja üldliider startis esimesena, mistap sai tal pool päeva sõita teistest paremates oludes, kus teedel polnud muda ega kruusa. Aga ka keskpäevase puhkepausi ajal jätkas 21aastane soomlane vägevalt ja vaid kuue kiiruskatse järel oli ta edu juba üle minuti! Seda edu hoidis ta päeva lõpuni. Millal viimati oli liidri edu reede järel üle minuti? Väga ei meenugi.

Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala oli ülimalt rahul. „Tema karjääri parim esitus. Miks? Esiteks oleme asfaldil, teiseks pole viimasel kümnel aastal asfaldil olnud nii keerulisi olusid. Kõik tegid vigu, tema mitte. See selgitab, miks see on tema karjääri parim sõit,“ kiitis Latvala, kelle sõnul oli see siiski terve meeskonna võit ja eriti head tööd tegi safety crew eesotsas endise ralliässa Mikko Hirvoneniga.