HEA TÖÖ: teivashüppaja Marleen Mülla parandas taas Eesti rekordit

„Arvan, et 4.50 on väga reaalne, aga eriti suurt pinget endale peale ei pane,“ rääkis Mülla eelmisel nädalal Õhtulehele ja avaldas lootust, et pääseb augustis Euroopa meistrivõistlustele. „EMiks vormi hoida oleks keeruline, kuid mitte võimatu. Ilmselt tuleks juulis paus teha. Praegu keskendun rohkem sellele, et USAs saaks hooaeg hästi ära lõpetatud. Eks siis ole näha, millise tulemuse suudan realiseerida.“