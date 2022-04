HEA TÖÖ: teivashüppaja Marleen Mülla parandas taas Eesti rekordit. "Ekstreemsete ilmaolude tõttu pidime ainult sees hüppama."

„Võistlus sujus väga hästi, oli väga palju kiirem ja passimist polnud,“ võrdles Mülla eelmise koduvõistlusega. „Seekord otsustati teha kaks lendu, kus esimeses hüppasid tugevamate isiklike rekorditega sportlased ja teises nõrgematega. Meie lennus olid ainult meie kooli sportlased, nii et õhkkond oli väga mõnus. Rohkem nagu treeningvõistlus. Alustasin üsna madalalt, et soojaks hüpata ja et kõrgematel kõrgustel oleks rohkem enesekindlust. Tasus ära, kõik kõrgused suutsin esimese katsega võtta, nii et erilist pinget ei olnud. Kodus on alati mõnus hüpata. Ekstreemsete ilmaolude tõttu pidime ainult sees hüppama.“