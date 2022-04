Kas teised piloodid jälgivad esikohakonkurentsi sekkunud Tänaku eeskuju? Eestlane: tuli paduvihm ja meie riskantne strateegia tasus ära

Sealjuures on pilootidel nädalavahetusel kasutada vaid kaheksa vihmarehvi. Neist neli kaasa võtnud Ott Tänak oli hommikupooliku suurim õnnestuja ja jõudis Kalle Rovanperäst vaid 16,8 sekundi kaugusele. „Ilm on küll ühtlasem, aga üks [kolmas Plataki] kiiruskatse on nii eemal, et asub justkui maailma teises otsas,“ muljetas hooldusalas Tänak, kes seal edestas järgmist ligi 20 sekundiga. „Riskisime. Teadsime, et seal võib sajada, aga tuli paduvihm ja risk tasus ära. Väikestel teedel oli väga palju seisvat vett, lisaks polnud midagi näha. Kiirelgi lõigul polnud nähtavust, pimesi sõitmine on päris keeruline.“