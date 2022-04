VÕITJAD JA KAOTAJAD | Eestlased Horvaatias, mannetu M-Sport, udu ja ikka need rehvid

Kaotajad: Rehvid. „Viies rehvipurunemine sel nädalavahetusel. Märkasin seda peale hüppelt maandumist, ei teagi, kas läks seal või varem,“ ütles Gus Greensmith ralli 12.(!) katse järel. Tosina katsega läks Gusil viis rehvi! Müstika!

(Asja mittepuutuv remark: kas ainult minu meelest on Greensmith muutunud kuidagi… sümpaatseks? Veel möödunud hooaja alguses oli ta selline isa rahakoti najal MM-sarjas sõitev viriseja. Mitte päris peast Nikita Mazepin, aga midagi sinna lähedale. Tänavu on ta kuidagi positiivne ja hea jutuga. Umbes selline vend, kellega hea meelega teeks pubis kolm õlut. Nagu see näitleja Robert Pattinson oli Videviku saagas paksude kulmudega nõme tropp, aga peale Tenetit ja muid asiseid filme näib ta päris cool. Tõsi, Pattinsoniga õlut ei jooks.)

Horvaatias polnud küsimus, kas rehvid purunevad. Küsimus oli, et millal need lähevad, mis muutis terve etapi lotoks.