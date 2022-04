Manchester United sai järjekordse kaotuse. Kas järgmisel hooajal näeme Ronaldot konverentsiliigas?

Pärast Manchester Unitedi 1 : 3 allajäämist Londoni Arsenalile on sisuliselt selge, et 20 Inglismaa meistritiitlit võitnud klubil pole järgmisel hooajal meistrite liigasse asja. Kuigi Euroopa liigas mängimine poleks meeskonnale kuigi ahvatlev, on neli mänguvooru enne lõppu vägagi võimalik, et nad ei pääse sinnagi ning tuleb leppida hoopis konverentsiliigaga. Kas tõesti näeme uuel hooajal Cristiano Ronaldot Euroopa tugevuselt kolmandas klubisarjas, kus mängis mullu sügisel ka FC Flora?