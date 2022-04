Kalju sai Narva üle võidu, Kuressaare üllatas Paidet. „Siin väljakul ongi raske neid murda.“

Transi äärekaitsja Aloe tunnistas Soccerneti otseülekandes, et ilmselt polnud meeskond pärast kolmapäevast kohtumist valitseva meistri FCI Levadiaga, mis kaotati 0 : 1, kõige värskem. Vabandusena ei tahtnud ta seda siiski kasutada. „Võitlesime okeilt, aga praegu on probleem rünnakute lõpetamine: me ei löö väravaid. Võib-olla oli Levadia mäng veel jalgades, aga selle taha ei saa pugeda. Kolm endale lasta, ise null lüüa – olime selgelt kehvemad,“ lausus Aloe.

Esimesele ringile – Narva võitis neli mängu ja kaotas viis ning on liigas viies – pani ta rahuldava hinde. „Vaadates, milline ettevalmistus oli... Võib kolme panna: kõvasti on arenguruumi, aga kõige kehvem polnud, saime koha pealt minema küll,“ lisas Aloe.

Paide keskpoolkaitsja Karl Mööl sõnas pärast matši, et nad oleksid pidanud oma võimalused ära kasutama. „Siin väljakul ongi neid raske murda, see on kitsas. Nad on kaitses väga kompaktsed. Kinkisime neile liiga kergelt võimalusi, teise penalti oleks saanud ära hoida. Meil olid mõned variandid, aga kui neid ära ei löö, pole midagi loota. Raske mäng oli,“ selgitas ta.