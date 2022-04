VIDEO | Duranti ja Irvingut ähvardab juba avaringis piinlik baranka

„Kui aus olla, siis ma mõtlesin liiga palju, ja tegelikult on nii olnud kogu seeria ajal,“ ütles Durant kohtumise järel. „Õnneks on meile jäänud veel üks mäng, üks võimalus.“

Viie pallikaotusega patustanud Durnat lisas, et üheks põhjuseks, miks Celtics on olnud seerias edukam, on asjaolu, et nende mängijad on lihtsalt suuremad. Kuid loomulikult peab ta ka ise paremini mängima, ei hakanud ääremängija salgama.

„Olen kindel, et K-l on olnud minevikus mänge, kus ta on mänginud just nii hästi, kui on ise tahtnud,“ kostis omalt poolt Irving. „Ka mul endal on olnud selliseid mänge… Kuid selline ongi korvpall.“