GIGANTIDE DUELL! Peep Pahv tõmbas Andres Sõbrale mütsi pähe: lahe värk, kui treenerina midagi võidad ka

Peep Pahv ja Andres Sõber on mehed, keda ilmselt teavad kõik, kes meie spordiskeenega vähegi kursis. Kui terava keele ja sulega Pahv on ennekõike tuntud kui Eesti spordiajakirjanduse raskekahurväelane, siis Sõber on üks käilakujusid meie korvpallitreenerite seas. Laupäeval läksid igas mõttes suured mehed vastamisi kossuplatsi ääres, sest Pahvi juhendatav Keila korvpallikool ja Sõbra Tere Kadrina Karud mängisid välja esiliiga pronksmedalid.