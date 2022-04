ÜLLATAJAD JA PÕRUJAD | „See poiss on imeline!“ – Rovanperä tõusis ulmelise viimase katsega Horvaatia ralli võitjaks

Üllataja: Kalle Rovanperä. Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala oli dramaatilise lõpplahenduse järel sõnatu. „Uskumatu. Olin absoluutselt kindel, et me ei võida ja Kallel pole mingit võimalust. Nägime, et punktikatsel oli nii palju muda, et seal pole kõvade rehvidega midagi teha. Ma ei tea, kuidas ta seda suutis. See poiss on imeline!“ kiitis endine Soome ralliäss kaasmaalast. „Ta tõestas, et on sel hooajal tiitlisoosik.“