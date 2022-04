VENDADE DERBI: korvpalli meistriliigat vallutavad Jõgevalt pärit treeneritest vennad, kes tallavad tipu suunas sarnast rada

On küll siit-sealt läbi käinud, aga siiski väheteada fakt, et korvpalli meistriliigas saame kaasa elada treeneritepingil aset leidvale vendade derbile. Taaskord avanes see võimalus 13. aprillil TalTechi spordihoonesse kogunenud pealtvaatajatele, kes nägid, kuidas Alar Varrak (ja TalTech) tegi säru Brett Nõmmele (ja Tallinna Kalevile), seda tulemusega 74 : 68. Nüüd ootavad Jõgeva poisse meistriliigas ees omavahelised ja eeldatavasti väga tulised veerandfinaalid.